石川・星稜高からドラフト２位で南海（現ソフトバンク）に入団した湯上谷蘐志さん（５９）は、１６年のプロ生活をホークスで過ごした。１年目の１９８５年には８月から１軍で遊撃手として起用され、出場を重ねていったが、その背景には苦しいチーム事情もあった。エラーを連発する新人ショートに優しく声をかけてくれた先輩投手、打撃好調だった新人に含蓄のある助言をくれた大御所、門田博光選手との思い出を振り返る。