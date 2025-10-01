10月1日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、自民党総裁選が林芳正官房長官の善戦により、三つ巴の様相を呈してきたというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「終盤を迎えた自民党総裁選挙で、実施が確実視される決選投票に、どの候補者が2位で滑り込むかが焦点となってき