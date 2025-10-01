PDNは、Bluesoundブランドの操作アプリ「BluOS」の最新版「BluOS 4.12」を公開。直感的に音楽を追加・整理できる新機能「キュービルダーモード」追加した。 BluOSは、Bluesoundをはじめ、NAD Electronics、PSB Speakers、Cyrus Audio、DALI Speakers、Monitor Audio などのオーディオブランドに採用されているハイレゾ対応マルチルーム音楽プラットフォーム。 今回のアップデー