ジョンソン米下院議長8日に予定されていた資金調達イベント中止 ジョンソン米下院議長は10月8日に予定されていた資金調達イベントを中止した。議長は政府閉鎖期間中は資金調達イベントを開催しないとコメント。 政府機関閉鎖が現実味を帯びてきたが、今のところ値動きは限定的。