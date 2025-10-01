◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第２戦日本２―０チリ（９月３０日・チリ）Ｕ―２０Ｗ杯の１次リーグ第２戦で、日本はチリに２―０で勝利し、大会２連勝を飾った。主将のＤＦ市原吏音が２試合連続でＰＫを沈め、決勝点を奪った。＊＊＊日本が今大会で採用されている新リクエスト制度「フットボール・ビデオ・サポート（ＦＶＳ）」を有効活用し、決勝点をもぎ取った。０―０で迎えた後半７分、ＭＦ斎藤俊輔がペナルティ