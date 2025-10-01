日本相撲協会は元関脇の宝富士（伊勢ケ浜）が引退し、年寄・桐山を襲名することを発表した。３８歳で迎えた秋場所は東十両１２枚目で５勝１０敗で負け越し、幕下転落が決定的になっていた。宝富士はタレントのマツコ・デラックスに似ていると話題になっていた。