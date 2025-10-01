３０日午前１１時１５分頃、福岡県田川市弓削田の麻生セメント田川工場から、サイロの清掃作業中に事故が起きたと１１９番があった。セメントの下敷きになった男性２人が見つかり、１人がまもなく死亡し、もう１人は右腕に軽傷を負った。田川署によると、死亡したのは北九州市八幡西区の会社員男性（４６）。清掃業務を請け負ってサイロで作業をしていたという。２人は、サイロ（高さ１８メートル、縦・横５メートル）の内壁