親番の大チャンス！その裏に待っていたのは、痛恨の放銃だった。「大和証券Mリーグ2025-26」9月30日の第1試合で、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）が親番の南2局1本場で、満貫どころか跳満、倍満まで見える絶好機だったが、まさかの結末にファンから「キツい」「残酷すぎる」と同情が寄せられ続けた。【映像】HIRO柴田、勝負の一打が痛恨放銃の厳しい局面新規参戦のEARTH JETSからドラフト指名を受けた柴田は、49歳のベテランルー