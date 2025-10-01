【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】衝撃！完全アウェイで決めた“ど真ん中”PK弾（実際の映像）U-20日本代表は日本時間10月1日、U-20ワールドカップのグループA第2戦でU-20チリ代表と対戦。キャプテンを務める市原吏音のPK弾が決勝点となり、2ー0で勝利した。これでグループステージ2連勝で決勝ト