世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。9月30日（火）に放送された同番組では、三谷紬アナウンサーが地下鉄で自身の隣を選んで座ってくる男性に苦言を呈した。わざわざ隣に座ってきたことがわかると、三谷アナはすぐに席を立つそうで…。【映像】「なに今の立ち方」三谷アナの“席の立ち方”にくるまが大笑い番組では、「映画