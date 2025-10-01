30日、鹿角市で給水作業をしていた男性が、クマ1頭を目撃しました。男性はクマに服を引っかかれましたが、けがはありませんでした。鹿角警察署の調べによりますと、30日午前11時ごろ、鹿角市十和田大湯字西ノ森の施設の敷地で給水作業をしていた青森県の30代の男性が、給水車の横にいる体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。男性は車に乗り込む際に、クマにズボンをひっかかれ、ズボンが破れましたが、けがはありません