JR東日本が主催する、WEB投票でナンバーワンの駅弁を決定する恒例のイベント「駅弁味の陣2025」が、10月1日（水）から開戦します。1都15県およびエリア外からも選りすぐりの全63品がエントリーし、利用者の投票によって今年の「駅弁大将軍」が決定します。今年は駅弁誕生140周年を記念した特別賞も新設され、駅弁ファンなら見逃せない内容となっていますので、お気に入りの美味しい弁当を見つけてみては。天下分け目の駅弁合戦！「