今年公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、同シリーズ最終章である「無限城決戦」を描いている（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable【画像】興行収入が340億円を超えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。国内で上映された映画の興行収入で『千と千尋の神隠し』を上回り、歴代2位となった。『無限列車編』『無限城編』の雰囲気はこんな感じ！2020年10月、日本映画界の歴