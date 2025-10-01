初戦はエジプトに２−０で快勝。チリで開催されているU-20ワールドカップで、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、現地９月30日にグループステージ第２節でホスト国のチリと対戦した。船越ジャパンのスタメンは以下のとおり。GKは12ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、DFは２梅木怜、３小杉啓太、４喜多壱也、５市原吏音、MFは７佐藤龍之介、８布施克真、10大関友翔、14齋藤俊輔、20平賀大空、FWは19高岡伶颯。開始７分、佐藤の