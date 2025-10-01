1日10時現在の日経平均株価は前日比252.03円（-0.56％）安の4万4680.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は155、値下がりは1440、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は34.34円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が21.72円、ＴＤＫ が18.18円、リクルート が16.97円、ファストリ が16.16円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経