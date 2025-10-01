Image: ショピラボ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。耳につけるだけで、外国語の会話や音声が翻訳されて聞こえてくる…実は、そんな夢のような翻訳イヤホンがあるんです。「VORMOR V13」は、世界150言語に対応したイヤホン型の翻訳機。耳に装着してスマホアプリと連動させると、スマホマイクで感知した音声を翻訳して読み上げてくれます。今回