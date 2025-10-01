就職活動中のメイクは「薄めで目立たなければいい」と思い込んでいませんか？薄すぎると印象がぼやけ、かといって、濃くすると清潔感が損なわれてしまうことがあります。メイクが上手にできれば、自信を持って面接に臨めます。化粧品大手「資生堂」で最高レベルのメイク技術を持つ資生堂トップビューティースペシャリストの中島千絵子さん（４８）に、対面とウェブ面接における就活メイクを聞きました。（猪塚さやか）対面時の