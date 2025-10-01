城のような外観が特徴の「エスパシオナゴヤキャッスル」。右奥は名古屋城天守閣＝名古屋市ホテル運営のエスパシオエンタープライズ（名古屋市）は1日、高級ホテル「エスパシオナゴヤキャッスル」を名古屋城近くに開業した。1泊20万〜300万円前後（通常時）と高額の価格設定にしている。名古屋城を一望できる立地を生かし、国内外の富裕層の利用を見込む。城のような外観が特徴で、名古屋城と調和するようデザインしたとし