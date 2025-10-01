気象台は、午前9時58分に、大雨警報（浸水害）を南相馬市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・南相馬市に発表 1日09:58時点浜通りでは、1日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■南相馬市□大雨警報【発表】・浸水1日夕方にかけて警戒3時間最大雨量60mmピーク時間1日昼前