アサヒグループホールディングスで9月29日、サイバー攻撃を受けシステム障害が発生。酒類・飲料・食品の国内の受注と出荷が全面停止し、生産も止まった。個人情報流出は確認されていないが、ランサムウェア被害の可能性がある。この影響で、10月1日に予定されていた新商品発表会は中止となった。ランサムウェアの被害か…システム障害発生ビール大手のアサヒグループホールディングスが、サイバー攻撃によりシステム障害が発生して