毎日のコーデに「ちょっとかわいさをプラスしたい」と思うことはありませんか？ そんなときにぴったりなのが【ダイソー】×「東京ガールズコレクション（TGC）」の、ファー風素材を使った「ふわふわアイテム」。コーデにプラスするだけで秋冬ムードが高まり、アクセントとして活躍しそう。思わず触りたくなるかわいさを、手に取って楽しんでみて。 コンパクトでも存在感のあるポーチ