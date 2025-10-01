金箔1550枚使用、高さ190センチ…「横浜大黄金展」で披露ドジャース・大谷翔平投手の等身大の黄金像が登場した。横浜高島屋で始まった「横浜大黄金展」で1日、お披露目され、日本ハムのチーフ・ベースボール・オフィサーを務める栗山英樹氏が登場。教え子との思い出などを語った。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大谷とともに侍ジャパンで世界一を達成した栗山氏は「大きいなと思います。金になった大谷