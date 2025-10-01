24-25年シーズンから所属契約第一住建グループは1日、フィギュアスケーターの友野一希との所属契約を継続すると発表した。フィギュアスケートで21-22年シーズンの四大陸選手権2位、22-23年シーズンの全日本選手権3位などの成績を収めている友野。第一住建グループ本社の所在地である大阪を拠点に活動しており、23-24年シーズンにパートナー契約を継続。信頼関係がより構築された24-25年シーズンに、友野本人の申し出もあり所属