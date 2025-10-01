ジャパンオープン・ダブルス決勝テニスの木下グループ ジャパンオープン・男子ダブルス決勝が9月30日、東京・有明テニスの森公園で行われ、柚木武、R・ボパンナ（インド）組は、第2シードのE・ロジェルバセラン（フランス）、H・ニス（モナコ）組に0-2（5-7、5-7）で敗れ、準優勝に終わった。柚木のATPツアー初優勝はお預けに。それでも今大会ではシード勢を破る快進撃を披露。18歳の年の差ペアで会場を沸かせた。厚い雲が取れ