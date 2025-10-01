株式会社PRIMEが、全国の60歳以上の男女500名を対象に実施した「片付け不安」に関する意識調査の結果を公開しました。調査の結果、9割近くが「処分したい不用品がある」と回答し、片付けに大きな負担を感じていることや、6割以上が自宅のゴミ屋敷化に不安を抱えている実態が明らかになりました。 PRIME「片付け不安」に関する意識調査 今回の調査では、高齢者を中心に片付けや不用品処分に対する負担感や恥ずかし