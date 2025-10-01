米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ吉田麻也（３７）が、スポーツ報知の単独取材に応じ、２２年カタールＷ杯を最後に招集外となっている日本代表への思いなどを明かした。来年、北中米Ｗ杯が行われる米国で３季目を戦う前代表キャプテンは、９月に米国内で行われた森保ジャパンとメキシコ、米国との親善試合もチェックし、約８か月後に開幕する本大会出場への意欲も見せた。（取材・構成＝金