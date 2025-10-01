☆巨人―中日（１８：００・東京ドーム）巨人＝山崎、中日＝草加巨人は１日、今季のレギュラーシーズン最終戦で中日と対戦する。３０日の勝利で巨人は１リーグ時代を含めて対中日１１３５勝とし、同じく巨人の対阪神の１１３５勝に並んだ。同一カードの勝利数では全カードの中で、巨人の中日戦、巨人の阪神戦がプロ野球では最多勝利。３０日に勝てば同一カードの勝利数で単独最多の１１３６勝となる。シーズン終了時点で巨人の