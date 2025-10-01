米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ山根視来（３１）が、スポーツ報知のインタビューに応じた。Ｊ１川崎などで活躍し、日本代表として２２年カタールＷ杯にも出場した右サイドバック（ＳＢ）は、２４年１月に米国へ。来年には北中米Ｗ杯が行われる同国で行われた日本代表の親善試合を見て感じた思いや、米国と日本の違いなどについても明かした。（取材・構成＝金川誉前後編の後編）かつ