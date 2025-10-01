株式会社バブルが展開する電動三輪車ブランド「VIVEL TRIKE」に、新たなラインナップ「cocoシリーズ」が登場。2025年10月1日(水)より予約受付を開始しました。“移動をもっとかわいく、もっと自分らしく” をコンセプトにした新シリーズで、第一弾として「ホワイト」カラーが登場。 VIVEL TRIKE 電動三輪車「cocoシリーズ」  価格：760,000円〜880,000円(税込)予約受付開始日：2025年10月1日(水) ※ホワイトカラー