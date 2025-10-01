福岡市の大濠公園内「日本庭園」にて開催中のナイトアートイベント『宙(SORA)』が2025年10月以降、常設開催されることが決定しました。幻想的な光と音の演出で、四季折々の日本庭園の表情が楽しめるイベントを紹介します！ 大濠公園 日本庭園 ナイトアートイベント『宙(SORA)』  入場料：・当日券：大人 2,300円／中高生 1,800円／小学生 1,400円・前売券：各500円引き※未就学児無料／税込表示開催日程：2025年7月