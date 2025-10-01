10月1日、名古屋城そばのラグジュアリーホテル「エスパシオ ナゴヤキャッスル」が開業を迎えました。 【画像で見る】10月1日開業 ｢エスパシオ ナゴヤキャッスル」“1泊20万円～”のラグジュアリーホテル 内部は？ 「エスパシオ ナゴヤキャッスル」は、2020年に閉館した名古屋の名門ホテル、「ホテルナゴヤキャッスル」の跡地に建てられました。 「エスパシオ」ブランドとしては、ハワイ、箱根に次ぐ3つ目のホ