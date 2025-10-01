職員（右）の介助を受けながら初登庁した、パラ選手から初のスポーツ庁長官となった河合純一氏＝1日午前、東京・霞が関パラリンピックの競泳男子視覚障害クラスの金メダリスト、河合純一氏が1日、スポーツ庁の新長官に就任して初登庁し「情熱を持って職務に取り組みたい」と抱負を語った。初代の鈴木大地氏、2代目の室伏広治氏に次ぐ3代目で、パラ選手から初の長官となる。全盲の政府組織トップは異例。任期は2年で、最長5年まで