ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤¬9·î28Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢10·î1Æü¤Ë¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¿·½½Î¾¡¦ºÆ½½Î¾¾º¿ÊÎÏ»Î°Ê³°¤Ï¤Þ¤À¸øÉ½¤µ¤ì¤º¡¢27Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£»°Ìò¿Ø¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ®¿·¾®·ë¤Ç11¾¡¤òµó¤²¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬Í£°ì¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Î¿·´ØÏÆ¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ç¡¢¶å½£¾ì½ê¤ÏÁá¤¯¤âÂç´Ø³Í¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£´ØÏÆ¤Î¼ãÎ´·Ê¡Ê30¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤ÈÌ¸Åç¡Ê29¡á²»±©»³Éô²°¡Ë¤Ï