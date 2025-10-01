釜山の金海国際空港から帰国の途に就く石破首相。右は妻の佳子さん＝1日（共同）【釜山共同】石破茂首相は1日、韓国南部・釜山訪問を終え、政府専用機で羽田空港に帰国した。9月30日の李在明大統領との会談では、日韓関係を安定的に発展させることを確認。首脳の相互往来「シャトル外交」の重要性も共有した。首相は退陣を表明しており、首相在任中最後の外国訪問となる公算が大きい。両首脳は会談で、北朝鮮の完全な非核化に