コメを安く販売するかのように装う「偽サイト」の被害相談が多く寄せられているとして消費者庁は注意を呼びかけました。消費者庁によりますと、「偽サイト」では、コメが半額以下など大幅に割り引きされて販売されており、購入して代金を支払っても、商品が届かないといった相談が寄せられているということです。消費者庁が偽物だと確認した3つのサイトについて、ことし4月から7月にかけてあわせて223件の相談が寄せられており、消