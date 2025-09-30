そごう美術館が、パフューム（Perfume）のメジャーデビューから現在までの衣装を振り返る「パフューム コスチュームミュージアム ファイナルエディション（Perfume COSTUME MUSEUM FINAL EDITION）」を開催する。会期は11月15日から2026年1月12日まで。入館料は一般1600円、学生1400円で中学生以下は無料。 また、あわせて「スペシャル前売り券」を販売。チケットが3枚セットになった「トリプルチケット」（3900円）と非売品の