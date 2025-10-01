日銀本店＝東京都中央区日銀が1日発表した9月の企業短期経済観測調査（短観）は、代表的な指標である大企業製造業の景況感を示す業況判断指数（DI）が6月の前回調査から1ポイント上昇のプラス14となり、2四半期連続の改善となった。日米関税交渉の合意を受け、自動車などの業種で企業心理が上向いた。関税の影響が今後表面化するとの警戒感から3カ月後の先行きは、2ポイント悪化のプラス12を見込んだ。大企業非製造業のDIは6月の