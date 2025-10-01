1日、フィリピン中部セブ州の病院で手当を待つ負傷者たち（AP＝共同）【マニラ共同】米地質調査所（USGS）によると、フィリピン中部セブ島カラペから東南東に11キロの海域で9月30日午後9時59分（日本時間同午後10時59分）ごろ、マグニチュード（M）6.9の地震があった。同国の災害対策当局は10月1日、60人の死亡を確認したと明らかにした。犠牲者は増える恐れがある。林芳正官房長官は1日の記者会見で「現時点において邦人被害