名古屋〜尾鷲間で夜行列車を運行JR東海は2025年11月1日（土）に関西本線・紀勢本線の名古屋〜尾鷲間で夜行列車を運行します。【画像】これが名古屋〜尾鷲を結ぶ「ロングラン夜行列車」の運行時刻ですこの列車は、クラブツーリズムが実施するツアーの参加者を対象とした団体臨時列車。三重県尾鷲市の名物朝市「尾鷲イタダキ市」に向けた夜行列車となります。往路の所要時間は8時間32分、復路は5時間57分におよびます。尾鷲駅