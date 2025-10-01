マンションの管理人が「マスターキー」を悪用し部屋に侵入。下着を物色された。被害女性は弁護士をつけずに自力で提訴した（写真：被害者提供）【写真多数】事件現場となった自宅に来た捜査員たち――。管理人は”マスターキー”を持っていた信用していたマンションの管理人が、マスターキーで部屋へ上がり込み、下着を物色していた。マンションの全室に入れる「マスターキー」を悪用した事件が2024年6月、鹿児島市内で起きた。管