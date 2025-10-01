不動産会社やコンシェルジュといった「中の人」による、住居侵入事件はたびたび起きています。入居者ができる対策は？（筆者撮影）【写真多数】管理人がマスターキーで下着物色､鉢合わせの恐怖ーー。事件現場となった自宅に来た捜査員たち。マンション管理人がマスターキーを悪用し、入居者の住居に侵入して女性の下着を物色していた事件（『管理人がマスターキーで下着物色､鉢合わせの恐怖』）。今回の事件のほかにも不動産会社や