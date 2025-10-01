2022年からポルトガルの名門スポルティングCPでプレーしてきた日本代表MF守田英正。戦術眼と技術を備えた実力者として、貢献を続けてきた。昨シーズンはリーグ2連覇に貢献したが、怪我による離脱も相次いだ。30歳になった守田は、今シーズンも怪我の影響を受けている。筋肉系のトラブルで2試合を欠場したほか、まだフル出場した試合はない。スポルティングは1日にUEFAチャンピオンズリーグで昨シーズンのセリエA王者ナポリと対戦す