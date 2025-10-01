富山市で大麻を所持した疑いなどで、16歳の少年を含む9人が逮捕されました。【映像】大麻所持の疑い 16歳少年ら9人逮捕 富山市警察が、秘匿性の高い通信アプリで薬物の密売を誘うやり取りを見つけて捜査したということです。無職の小沢亜瑠容疑者（21）や16歳の少年ら4人は、富山市と黒部市で8月に大麻約137gや覚醒剤が含まれる錠剤7.4gを所持した疑いなどがもたれています。警察によりますと、小沢容疑者をリーダーとする