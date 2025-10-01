短時間で働けるスキマバイトは、学生や副業をする社会人にとって便利な働き方です。しかし、勤務中にけがをしてしまったとき、「労災保険は使えるのか」と心配になる人もいるかもしれません。労災保険は労働者を守るための仕組みですが、適用されるには明確な条件があります。 そこで今回は、スキマバイトでも労災が使えるケースや、実際に事故が起きたときの流れを解説します。 スキマバイトでも「労働者」に