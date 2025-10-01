「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（３０日、ロサンゼルス）第２戦に先発する山本由伸投手が前日会見に臨み、報道陣が温かい笑いに包まれるほっこりシーンがあった。日本メディアから「短期決戦で大事なところを教えていただけますか？」という質問が飛び、山本が「とにかく落ち着いてプレーすることだと思ってます。落ち着いてプレーすることで実力を発揮できると思いますし、こういった舞台で歓