「どこかの文化に入ったら、その文化を楽しもう」と題した動画で脳科学者の茂木健一郎氏が、自らの異文化体験について自身の考えを語った。茂木氏は、日本国内外を問わずさまざまな文化の違いを肌で感じてきた経験から、「世の中、世界にはいろんな国があって、いろんな文化があるのと同様に、日本という国一つとっても、その中にいろんな文化がある」と指摘し、多様な文化を体験しリスペクトすることの大切さを強調した。 動画