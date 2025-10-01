気象庁＝東京都港区上空の寒気などの影響で、1日は北海道で局地的に大雨になった。白老町の森野では、早朝に1時間で123.5ミリの猛烈な雨が降り、同地点の観測史上最大に。大気が非常に不安定な状態が続く見通しで、気象庁は北海道では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう求めた。東北と東日本でも警戒するよう呼びかけている。気象庁によると、高気圧の縁を回る湿った空気が白老町周辺に流れ込ん