動画『メガソーラーは、「エコ」じゃなくて「エゴ」だよ』で、脳科学者の茂木健一郎氏が太陽光パネルの環境負荷について踏み込んだ見解を示した。茂木氏は「メガソーラー、ソーラーがエコってのは絶対嘘だよね」と、特に自然豊かな山林や斜面を切り開いて設置されるメガソーラーの現状について、環境保全という観点から真っ向から異議を唱えた。 動画