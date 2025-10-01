駒井蓮（24）が1日、インスタグラムを更新。大手芸能事務所ホリプロに所属したと発表した。文書を投稿し「ご報告この度、ご縁があり、株式会社ホリプロに所属することとなりました。今までの出会いに心より感謝し、これからより一層精進して参ります。今後とも、宜しくお願い申し上げます」とつづった。駒井は、21年に初の単独主演映画「いとみち」（横浜聡子監督）で第34回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞で新人賞を受賞。