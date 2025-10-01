ロシアがウクライナ首都キーウ攻撃で使ったイラン製無人機「シャヘド136」の残骸＝2023年（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナ保安局（SBU）などは、ロシアがウクライナ侵攻を開始した2022年2月以降、イラン製無人機シャヘドを計5万機使用したとの見方を示した。シャヘドにより、250人以上が死亡、1500人以上が負傷したとしている。地元メディアが9月30日に報じた。ロシア軍は9月30日、北東部スムイ州の集落を無人機で